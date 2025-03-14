Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Kuvâyi Milliye Fen Lisesi pansiyonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar programında öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Memiş, onlarla sohbet ederek hâl hatırlarını sordu. Öğrencilerin eğitim hayatları ve gelecek planları hakkında bilgi alan Kaymakam Memiş, gençlerle vakit geçirdi.

Programa Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, Burhaniye Kuvâyi Milliye Fen Lisesi Müdürü Okan Günal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İftar programı, samimi bir atmosferde gerçekleşirken hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.