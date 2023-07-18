Kastamonu’nun Azdavay Kaymakamı Şeyma Nur Kaygusuz, ilçenin tanıtımı için, 600 yıllık yöresel kıyafeti giyerek kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde kadınların 600 yıldır giydiği yöresel kıyafet, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 yılında coğrafi işaret alarak tescillendi. Azdavay’da kadınlar tarafından yöreye özgü şapka, yazma, entari, yelek, kuşak, önlük ve şalvardan oluşan kıyafet, yaşamın her alanında kullanılıyor. Özel günler ya da düğünlerin dışında da ilçedeki kadınların günlük olarak giydiği yöresel kıyafetin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için Azdavay Halk Eğitim Merkezince yöresel kuşak ve önlük dokuma kursu açıldı. Açılan dokuma kursunu Azdavay Kaymakamı Şeyma Nur Kaygusuz, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette kursa katılan kadınlar ile bir süre sohbet eden Kaymakam Kaygusuz, dokuma tezgahları ve Azdavay’ın 600 yıllık yöresel kıyafeti hakkında detaylı bilgi aldı. Ardından Kaymakam Kaygusuz, dokuma tezgahının başına geçerek bir süre yöresel kıyafet dokudu.

Görev yeri değişen Azdavay Kaymakamı Şeyma Nur Kaygusuz için veda programı düzenlendi. Azdavay Atlı Turizm Merkezinde gerçekleştirilen veda programına köy muhtarları ile daire amirleri, yöresel kıyafetli Azdavay kadınları ile Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek katıldı. Programda Başkan Civelek, Kaymakam Kaygusuz’a Azdavay’ın 600 yıllık yöresel kıyafeti hediye etti. İLçenin tanıtımına katkı sağlayan Kaymakam Kaygusuz’a teşekkür eden Başkan Civelek, “Kaymakam Kaygusuz hanımefendi ilçemize bir çok katkı sağladı. İlçemize katkısı çoktur, kendilerine verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz. Yeni görev yerinde de başarılar diliyoruz. Eminim ki Azdavay’ımızın yöresel kıyafeti kendisine çok yakışacaktır” dedi.

Azdavay Kaymakamı Şeyma Nur Kaygusuz ise kendisine hediye edilen yöresel kıyafeti giyerek ilçenin sembolü haline gelen Aşıklar Köprüsüne kadar yürüdü. Aşıklar Köprüsünde yöresel kıyafetli kadınlar ile birlikte fotoğraf çektiren Kaymakam Kaygusuz, Hükümet Konağı önünde de ilçenin 600 yıllık yöresel kıyafetiyle birlikte fotoğraf çektirdi.

Kendisine hediye edilen yöresel kıyafetler için teşekkür eden Azdavay Kaymakamı Şeyma Nur Kaygusuz, “Yaklaşık 600 yıldır kadınlarımızın kullanmış olduğu yöresel kıyafet, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alınarak 2020 yılında tescillendi. İlçemizde sadece hanımlarımız, özel günlerde ya da düğünlerde değil günlük hayatlarında dahi kullanmış oldukları bir yöresel kıyafetlerdir. Bizler de bu anlamda tabii yüzyıllardan beri günümüze gelen bu kültürü ve yöresel kıyafetlerimizi, gelecek nesillere aktarabilmek adına Kastamonu Valiliğimiz öncülüğünde dokuma tezgahlarımızı hazırlattık. Dokuma tezgahların hazırlatılmasında Belediye Başkanımız ve Saburcular köyü muhtarımızın da büyük emekleri bulunuyor. İnşallah bundan sonra Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yöresel kıyafetlerimizin dikimiyle ilgili dokuma kurslarımızı açacağız. Bizlerde tüm hanımlarımızı kurslarımıza bekliyoruz” diye konuştu.

Açılan kursa, Azdavay’dan çok sayıda kadının katılım sağladığı belirtildi.