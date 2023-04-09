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Düzenlenen yemeğe Kaymakam Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve kurum amirleri katıldı.

Kaymakamı Enver Özderin, ‘Dünya Yetimler Günü’ nedeniyle, Havran ilçesi genelinde yaşayan öksüz/yetim çocuklar ve aileleriyle Havran Belediye Kapalı Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam, çocuklarla ve aileleri ile buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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