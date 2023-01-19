Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, ‘Gençliğe Değer’ projesi çerçevesinde gençlerle bir araya geldi.

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, ‘Gençliğe Değer’ projesi çerçevesinde gençlerle bir araya geldi.

Çukurca Müftülüğünce yürütülen proje çerçevesinde Çığlı ve Çimenli köylerinde cami cemaati ve gençlerle bir araya gelen Kaymakam Hasan Kurt, “Gençlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Gelecek nesillerimizi oluşturacak gençlerin; bilinçli, kişilikli, vatansever ve ahlaklı olmaları için yapılan her türlü etkinlikle yer alıp onlara yön vermek bizim gibi kurum amirlerinin görevidir. Çukurca Müftülüğünce hazırlanan bu gibi etkinliklerde yer almak bizleri de onure etti” dedi.

Gençlerle uzun süre camide sohbet eden Kaymakam Kurt, iletilen taleplerin yerine getirileceğini belirtti.

Yapılan etkinliğe Çukurca İlçe Müftüsü Mahmut Durmuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.