Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekerek bu konuda ailelerin gereken hassasiyeti göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Kaymakam Han, ilçedeki Piri Reis-Muhsin Düğüncü Anaokulu’na ziyarette etti. Kaymakam Han burada öğretmenlerden çocuklara verilen eğitim hakkında bilgiler vererek, eğitimcilerin talep ve önerilerini dinledi. Kaymakam Han daha sonra miniklerle bir süre sohbet edip onlara oyuncaklar hediye etti. Hediyeleri alan miniklerin sevinçleri ise görülmeye değerdi.