Adaklı ilçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, Kamışgölü köyünde yapımı devam eden yol bakım çalışmasını yerinde inceledi.

Adaklı ilçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, Kamışgölü köyünde yapımı devam eden yol bakım çalışmasını yerinde inceledi.

Adaklı Kaymakamı Gürses ile İl Genel Meclis Üyesi Bilal Çalım, Kamışgölü köyünde devam eden yol çalışmasını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Çalışma yapan görevli personele kolaylıklar dileyen Kaymakam Gürses, köy halkı, köy muhtarı ve civar köylerin muhtarları ile bir araya gelerek isteklerini dinledi. Gürses, devletin tüm imkanları ile milletin emrinde olduğunu ifade etti.

Köy ziyaretinin ardından ilçe merkezinde esnafları ziyaret eden Kaymakam Gürses, vatandaşlar ile bir araya gelerek hem çay içti hem de sohbet talepleri dinledi.