Bingöl’ün Adaklı İlçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Bingöl’ün Adaklı İlçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Kaymakam Burak Bozkurt Gürses başkanlığında, kaymakamlık makamında mahalle muhtarlar ile toplantı yapıldı. Muhtarların mahalleleri ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Gürses, yapılması planlanan işler hakkında da muhtarlar ile bilgi alış verişinde bulundu. Mahallelerdeki eksik ve yapılması planlanan çalışmaların en kısa sürede hayata geçirilmesi için elinden geleni yapacağını belirten Kaymakam Gürses devlet olarak her zaman muhtarların yanında olduğunu belirterek, tüm muhtarlara vazifelerinde başarı diledi.