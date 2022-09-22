Bingöl’ün Adaklı İlçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, Hasbağlar köyü ve ilkokulunu ziyaret etti.

Bingöl’ün Adaklı İlçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, Hasbağlar köyü ve ilkokulunu ziyaret etti.

Adaklı Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, ilçe genelinde köy ve okul ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, Hasbağlar köyünü ve ilkokulunu ziyaret eden Kaymakam Gürses, okulda öğrencilerle bir araya geldi. Daha sonra okuldaki idareci ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Gürses, okuldaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Gürses’in köy ve okul ziyaretlerine İlçe Jandarma Komutanı Serdar Kenğer ile İlçe Milli Eğitim Müdür V. Emra Ecin eşlik etti.