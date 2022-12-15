Adaklı ilçesi Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, ilçedeki emniyet personelleri ile bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adaklı ilçesi Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, ilçedeki emniyet personelleri ile bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bingöl’ün Adaklı ilçesi Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, ilçedeki köy ve kurum ziyaretlerine aralıksız olarak devam ediyor. Bu çerçevede İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden Gürses, polislerle bir araya geldi. İlçe emniyet binasını inceleyen Gürses, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla her daim görevi başında olan emniyet personellerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emniyetteki görevli personele çalışmalarında başarılar dileyen Gürses, ziyaretlere periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.