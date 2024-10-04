Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, ilçede eğitimin kalitesini artırmak ve gençlerin geleceğine daha güçlü bir yön vermek amacıyla önemli bir adım attı. Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut ile birlikte Birecik’teki okulları tek tek ziyaret eden Kaymakam Gürbüz, öğrencilerle bir araya gelip öğretmenlerle istişarelerde bulundu. Her okulda öğrencilerle sohbet eden ve onların isteklerini dinleyen Gürbüz, eğitimin ilçede en üst seviyeye çıkarılması için gereken her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

Kaymakam Gürbüz, öğretmenlerle yaptığı toplantılarda eğitimdeki başarıyı daha da artırmanın yollarını konuştu. Bu buluşmalarda öğretmenlerin önerilerini dinleyen Gürbüz, öğrencilerin eğitim hayatlarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri için devletin tüm imkanlarını seferber edeceğini vurguladı.

Öğrencilerle aynı masada yemek yiyerek sıcak bir ortamda onların taleplerini dinleyen Gürbüz, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize her şartta sahip çıkacağız,” dedi.

Gençlerin ihtiyaçlarına duyarlı bir yaklaşımla eğitimin kalitesini artırmak için çalışacaklarını ifade eden Kaymakam Gürbüz, Birecik’te eğitimin her anlamda daha ileri bir seviyeye taşınacağını söyledi.

Bu ziyaretler, öğrenciler ve öğretmenler arasında büyük bir memnuniyetle karşılanırken, Kaymakam Gürbüz’ün eğitime verdiği bu güçlü destek, Birecik’te eğitim alanında önemli gelişmelerin habercisi olarak değerlendiriliyor.