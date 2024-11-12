Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde 2021 yılından bu yana kaymakamlık görevini sürdüren ve son kararname ile Antalya Kumluca Kaymakamlığı’na atanan Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’yı makamında ziyaret ederek veda etti.

Sultanhisar’da birlikte görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kumluca Kaymakamlığı’na atanan Güneş’e yeni görevinde başarı dileklerini sunan Başkan Yıldırımkaya, "Görev ve makamlar gelip geçicidir. Önemli olan gök kubbe altında hoş bir seda bırakmaktır. Sayın kaymakam ile yaklaşık 4 yıl görev yaptık. Kendisine yeni görev yerine başarılar diliyorum" diyerek Kaymakam Güneş’i uğurladı.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, görev süresince ilçede yaptığı hizmetlerden dolayı Kaymakam Bahadır Güneş’e hediye takdim ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.