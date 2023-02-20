İl içi tayinle Yenice Kaymakamlığına görevlendirilen ve göreve başlayan Yenice Kaymakamı Büşra Güneş, ilçede iade-i ziyaretlerine başladı.

İl içi tayinle Yenice Kaymakamlığına görevlendirilen ve göreve başlayan Yenice Kaymakamı Büşra Güneş, ilçede iade-i ziyaretlerine başladı.

Kaymakam Güneş, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı’yı makamında iadeyi ziyarette bulundu. Belediye Başkanı Zeki Çaylı, belediyenin çalışmaları hakkında Kaymakam Güneş’e bilgiler verdi. Kaymakam Güneş ve Başkan Çaylı, ilçe hakkında istişarelerde bulunarak birlikte yürütülecek faaliyetler ve çalışmalar konusunda da görüş alışverişinde bulundular.

Kaymakam Büşra Güneş’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Zeki Çaylı, “Kaymakamımıza ziyaretleri nedeni ile teşekkürlerimi sunuyorum. Daha önceki Kaymakamlarımızla çalıştığımız gibi kendisiyle de güzel bir uyum içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sayın Kaymakamımıza tekrardan ilçemize hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum.”