İl içi tayinle Yenice Kaymakamlığına görevlendirilen ve göreve başlayan Yenice Kaymakamı Büşra Güneş ilk ev ziyaretini şehit aileleri ve gazilere yaptı.

İl içi tayinle Yenice Kaymakamlığına görevlendirilen ve göreve başlayan Yenice Kaymakamı Büşra Güneş ilk ev ziyaretini şehit aileleri ve gazilere yaptı.

Kaymakam Güneş, İsmetpaşa Mahallesi ve Yortan beldesinde bulunan şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek hayır dualarını aldı. Şehit aileleri ve gaziler ile yakında ilgilenerek hal ve hatırını soran Kaymakam Güneş, ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Yenice Kaymakamı Büşra Güneş; “Ülkemiz ve bizler için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Yaptığımız hane ziyaretlerinde bizlere kapılarını açan ve evlerine misafir eden ailelerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Güneş daha sonra Sarayköy ve Yortan beldesinde hane ziyaretinde bulundu. Kaymakam Güneş’in ziyaretlerime daire müdürleri eşlik etti.