Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret eden Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, “Şehit ve gazi aileleri başımızın tacı” dedi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret eden Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, “Şehit ve gazi aileleri başımızın tacı” dedi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Şehit Turgay Mert, Şehit Turgut Kurtçu’nun ailesi ile Gazi Ahmet Toprak ve Gazi Mehmet Temizdünya’yı ziyarette bulundu. Şehit yakınları ve Gazilere yapılan ziyarette Kaymakam Mustafa Güler’e Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Özdemir eşlik etti.

Ziyaretlerinde Şehit aileleri ve Gazilerle sohbet eden Kaymakam Güler, “Şehit ve gazi aileleri başımızın tacı. Devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan değerli ailelerine minnet borçlu olduğumuzu ve her zaman şehit ailelerimizin yanındayız” dedi.

Kaymakam Güler, şehitlere Allah’tan rahmet geride kalan yakınlarına sabır ve sağlıklı bir hayat dilediğini söyledi.