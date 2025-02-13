Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, 1983 yılında Van ili Başkale ilçesinde şehit düşen Jandarma Er Mehmet Erişti’nin ailesini ziyaret etti.

Mahalle ziyaretleri çerçevesinde Sart Mahallesi’ni ziyaret eden Kaymakam Güldoğan, 1983 yılında Van ili Başkale ilçesinde şehit düşen Jandarma Er Mehmet Erişti’nin annesi Zeliha Erişti ve babası Tahsin Erişti’yi ziyaret etti.

Şehidin annesi ve babasıyla yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Kaymakam Güldoğan, devletin tüm imkânları ile her daim şehit yakınlarının yanında olunacağını ifade etti.

Kaymakam Güldoğan’a ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve ilgili kurum personeli eşlik etti.