Van’ın Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş beraberindeki heyet ile birlikte, 1 kız öğrencinin trafik kazasında yaralandığı bölgede incelemede bulundu.

Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş ve beraberindekiler, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğretmen ve idarecileriyle bir araya gelerek eğitim konularında değerlendirmelerde bulundu. Kaymakam Göktaş, daha sonra geçtiğimiz gün H.Ç. isimli lise öğrencisinin yararlandığı bölgeye geçerek kaza ile ilgili incelemelerde bulundu. Kaza sonrası yetkililerden bilgi alan Kaymakam Göktaş, trafik güvenliği konusunda alınabilecek ek önlemler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, kaza geçiren öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi alarak ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti

Ziyarete Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol, Tuşba İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Gençer ve Tuşba İlçe Millî Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani eşlik etti.