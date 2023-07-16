Tomarza Kaymakamlığına yaklaşık bir yıldır vekaleten görev yapan Kaymakam Metin Eyyüpkoca; görev süresi tamamlamasıyla birlikte ilçeden ayrıldı.

2022 Yılı Ağustos ayı içerisinde Yahya Kaymakamlığına bakan Kaymakam Metin Eyyüpkoca; Tomarza Kaymakamlığına vekaleten atanmıştı. Yaklaşık bir yıldır Tomarza Kaymakamlığına vekaleten bakan Eyyüpkoca; ilçedeki görev süresini tamamladı. Kaymakam Eyyüpkoca’nın ilk olarak Ankara’ya daha sonra yabancı dil eğitimi almak üzere İngiltere’ye gideceği öğrenildi.

Tomarza Kaymakamlığına ise henüz yeni bir kaymakam atanmazken, ilçeye yeni bir kaymakam atanana kadar çevre ilçelerde bulunan kaymakamların sırasıyla vekaleten bakacağı öğrenildi.