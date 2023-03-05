Öğrencilerle sohbet eden Ekinci, Kaymakamlık olarak öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için gerekenlerin yapılacağını belirtti.

Öğrencileri eğitim gördükleri okullarda ziyaret eden Ekinci, çocuklara hediyeler verdi.

Depremlerin etkilenen illerden Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine gelerek hayatlarına devam eden depremzede ailelerin çocukları, burada eğitimlerini sürdürüyor.

Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, ilçeye gelen depremzede öğrencileri eğitim gördükleri okullarda ziyaret etti.

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