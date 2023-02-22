Ağrı Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, 10 ilde birden yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından Doğubayazıt’a gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Ağrı Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, 10 ilde birden yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından Doğubayazıt’a gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Kaymakam Ekinci afet bölgelerinden gelen depremzedelerin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için yerleştirildikleri evlerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Depremde yaşanan zorlu süreçleri unutturmak ve ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmek için misafirperverliklerini gösteren, emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür eden Kaymakam Ekinci, tüm Doğubayazıtlı olarak ihtiyaçların karşılanması için üstün gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Depremzede aileleri evlerinde ziyaret ederek bir süre görüşen, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Kaymakam Ekinci, çocuklarla da ayrı ayrı ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.