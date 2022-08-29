Kozlu Kaymakamlığı görevine atanan Hüseyin Ece görevine başladı.

Kozlu Kaymakamlığı görevine atanan Hüseyin Ece görevine başladı.

Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi’nin emekliliğe ayrılmasının ardından kararname ile Kozlu Kaymakamlığı’na atanan Hüseyin Ece görevine başladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olup Gaziantep Kaymakam adayı olarak göreve başlayan Ece, son olarak Çumra Kaymakamlığı görevini sürdürüyordu. Ece’nin özgeçmişi ise şöyle:

"Hüseyin Ece, 1961 yılında Manisa’nın Alaşehir İlçesi’nde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olup, Gaziantep’te Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Kilis ile Afyon’un Şuhut ve Çay ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini yürüten Hüseyin Ece, Elazığ-Maden, Siirt-Şirvan, Şanlıurfa-Akçakale, Denizli-Çal ve Tokat-Zile’de Kaymakam olarak görev yaptı. Sonrasında İstanbul, Ankara, Trabzon ve Antalya’da Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunan Hüseyin Ece, Konya-Çumra Kaymakamlığı görevini yürütürken 2022 yılı Kararnamesi ile Çumra Kaymakamlığına atandı. 11.08.2022 tarihli ve 2022/392 sayılı Kararname ile Kozlu Kaymakamlığına atanmış olan Hüseyin Ece, evli ve iki çocuk babasıdır.’