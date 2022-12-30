Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Kemal Duru, köylülerin arsa isteğini geri çevirmeyerek arazileri yerinde inceleyip, ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi.

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Kemal Duru, köylülerin arsa isteğini geri çevirmeyerek arazileri yerinde inceleyip, ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi.

Kaymakam Duru Karahacılı köyünü ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kacar ve ilgili kurum amirleri ile birlikte yaptığı ziyarette köy arazisini inceleyen Kaymakam Duru, vatandaşların mera alanlarının arsaya çevrilmesi talepleri doğrultusunda sorununun çözülmesi için gereken çalışmaların yapılmasıyla ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

Akabinde Kaymakam Duru, Kacar ile birlikte Karahacılı Köyü İlkokulu’na geçerek ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi. Kaymakam Duru, öğrencilerle sohbet ederek isteklerini dinledi ve kendilerine çeşitli hediyeler verdi.