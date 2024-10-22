Çanakkale Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu Köydes Projeleri kapsamında yapılan çalışmaları inceledi.

Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Köylere Hizmet Götürme Personeli ile birlikte İlyasağa Çiftliği Köyünde yapımı devam eden İçme Suyu Şebeke hattındaki çalışmaları, Etili Gurup Suyu 3. kısım isale hattını inceledi. Kaymakam Dr. Nebioğlu, Göle Köyünde vatandaşlarla ve çocuklarla bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi. Çekiçler Köyüne İl Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği kaynaklı alınan su deposunun yerinde incelemesi yapıldı. İncelemeler esnasında İlyasağa Çiftliği Köyü Muhtarı Aydın Demir, Etili Gurup Suyu Başkanı Göle Köy Muhtarı İdris Tetik ve Çekiçler Köy Muhtarı Adem Özay hazır bulundu.