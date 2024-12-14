Germencik Kaymakamı Sultan Doğru ilçede görev yapan mahalle muhtarlarını ağırladı.

Geçtiğimiz ay yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın’ın Germencik ilçesine atanan ve hafta başında görevine başlayan Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarını ağırladı. Muhtarlar bir araya gelen Kaymakam Doğru, onların taleplerini dinleyerek ilçenin ihtiyaçlarına yönelik istişarelerde bulundu. Kaymakam Doğru, mahallelerdeki muhtarların katkılarının büyük olduğunu belirtip, işbirliği içinde verimli bir dönem geçireceklerini ifade etti. Germencik halkına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla muhtarların görüş ve önerilerinin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Kaymakam Doğru, muhtarlara ziyaretleri için teşekkür etti.