Germencik Kaymakamı Sultan Doğru İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nü ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Coşkun Parlakyalçın’dan yürütülen projeler ve hizmetler hakkında detaylı bilgiler alan Kaymakam Doğru, gençlik ve spor alanında yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı. İlçede gençlerin sporla buluşmasını sağlayacak çeşitli projeler ve faaliyetler üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Sultan Doğru, bu tür çalışmaların gençlerin gelişimi ve toplumsal katkıları açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün başarılarının devamını diledi.

Ahmet Coşkun Parlakyalçın ise, müdürlük olarak yürütülen çalışmaların ilçedeki gençlere yönelik fırsatlar oluşturmaya devam edeceğini söyledi.