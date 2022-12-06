Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde “Vefa Projesi” çerçevesinde ilçe merkezinde ve köylerde yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ev temizliği, kişisel bakımları ve hane ziyaretleri devam ediyor.

Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde “Vefa Projesi” çerçevesinde ilçe merkezinde ve köylerde yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ev temizliği, kişisel bakımları ve hane ziyaretleri devam ediyor.

Pazarlar Kaymakamlığı “Vefa Projesi” çerçevesinde hayatın zorluklarını göğüsleyerek kendi mücadeleleri ile iz bırakanlara umut eli olmaya devam ediyor. Pazarlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından yürütülen Vefa projesi ile vatandaşların ev temizliği, kişisel bakımları ve hane ziyaretleri devam ediyor.

Pazarlar Kaymakamı Özlem Doğan, "Vefa Projesi çerçevesinde ilçemizde yaşayan yaşlı vatandaşlarımızın ev temizliği, kişisel bakımları ve hane ziyaretleri Pazarlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından yapılmaya devam ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanı arkadaşlarımız bu projeyi titizlikle yürütüyorlar. Projenin uygulanmasında emeği geçen destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.