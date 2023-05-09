Yenipazar Kaymakamı Şule Demirtaş ’Karayolu Trafik Haftası’ dolayla ilçedeki kontrol noktasında durdurulan araçların sürücülerine emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunarak trafik kurallarını hatırlattı.

Her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü ’Karayolu Trafik Güvenliği Günü’, takip eden hafta ise ’Karayolu Trafik Haftası’ olarak kutlanırken, haftaya özgü çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Trafikte emniyet kemeri kullanımını yol kullanıcıları nezdinde yaygınlaştırmak, araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak amacıyla Karayolu Trafik Haftası süresince emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik güvenliğine katkı sağlayacak hususlarda çalışmalar yürütülüyor.

Bu çerçevede Aydın’ın Yenipazar ilçesinde ’Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz’ mottosuyla başlatılan trafik denetim uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Yenipazar Kaymakamı Şule Demirtaş da katılım sağladı. Kaymakam Demirtaş, kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerine emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunarak trafik kurallarını hatırlattı.