Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Trabzon’un Of ilçesine atanan Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, veda ziyaretlerine başladı.

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Trabzon’un Of ilçesine atanan Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, veda ziyaretlerine başladı.

Of Kaymakamı olarak atanan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer; jandarma, emniyet, kamu kurumları ve STK temsilcilerine veda ziyaretinde bulundu. Kaymakam Demirer; İlçe Jandarma Komutanlığı, Malazgirt Belediyesi, Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaret etti. Tarihi Malazgirt ilçesinde görev yapmaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden Kaymakam Demirer, “Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesi ile Trabzon’un Of ilçesine görevlendirilmiş bulunmaktayım. 2 yıl boyunca tarihi şehir Malazgirt’imize ve onun kıymetli halkına hizmet etmenin gururunu ve sevincini yaşıyorum. Görevde bulunduğum süre zarfında şahsıma göstermiş olduğunuz samimi duygularınızdan dolayı sizlere teşekkür eder, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.

Kaymakam Demirer, bu hafta içi ilçeden görev yeri olan Trabzon’un Of ilçesine gitmesi bekleniyor.