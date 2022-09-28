Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Oto Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Oto Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Soner Ergün, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile sanayi esnafı ile bir araya geldi. Kaymakam Demir ve beraberindeki heyet sanayi esnafının karşılaştıkları sorun ve sıkıntılar ile ilçede yapılan ve yapılması istenen hizmetler hakkında bilgi aldı. Sanayi esnafı ağırlıklı olarak; trafiğin aşırı yoğun olduğu sanayi sitesinde 20 Eylül Salı günü yolun karşısına geçmek isteyen esnaf Mahmut Kaplan’ın yaşanan kazada hayatını kaybetmesi ile birçok kişinin hayatını kaybettiği bölgede önlemin alınması, kaldırım işgalleri ve ulaşım ile ilgili taleplerini dile getirdi. Sanayi esnafının soru, sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Demir ise, yol sorununun takipçisi olacaklarını ve esnafın her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

Kaymakam Demir, “Gerekli kurumlarla görüşmeleri yaptık. Bu konuda benim kadar sizde hassasiyet gösterdiniz. İnşallah takipçisi olacağız ve çözülecek. Çözülmeyecek bir sorun yok. Ama bunlar bir süreç istiyor. Herhangi bir sorunda ne kadar rahatsız oluyorsanız biz sizden daha çok rahatsız oluyoruz. Burada sorun olmasını isteyecek son kişiler bizleriz. Bu sorunun takipçisi olacağız” dedi.

Kaymakam Demir’i ve beraberindeki heyet ile sohbet eden esnaf ise memnuniyetlerini dile getirerek çay ikramında bulundu.