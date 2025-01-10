Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

İlçedeki özel bir restoranda düzenlenen program çerçevesinde gazetecileri ağırlayan Kaymakam Demir, günün anlam ve önemine vurgu yaptı. Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan ve İlçe Jandarma Komutanı Aytunç Tayfur’un da katılım sağladığı programda, ilçede görev yapan gazetecilerin gününü kutlayan Kaymakam Demir, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti. İlçedeki basın mensuplarının yaptıkları haberlerle toplumu bilgilendirme ve kamuoyunu aydınlatma noktasında önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Kaymakam Demir, gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.

Gazeteciler adına davetten ötürü Kaymakam Demir ve protokol üyelerine teşekkürlerini ileten Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Hakan Okay da, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Kaymakam Demir’e Tatvan ilçe manzarasının yer aldığı tabloyu takdim ederek, ilçenin gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.