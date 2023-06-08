Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, özel kız çocuğunu evinde ziyaret etti.

Kars’ın Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan, talihsiz bir olay sonucu ampute olan kız çocuğu Sude Tikan ve ailesine destek ziyaretinde bulundu.

Aile ile yakından ilgilenen kaymakam Daştan, Sude Tikan’ın ihtiyaçları ve talepleri konusunda bizzat konunun takipçisi olacağını, herhangi bir isteklerinin bulunması halinde kaymakamlık makamının ve kurum amirlerinin her zaman hizmetinde olduğunu belirtti.

Bir süre aile sohbet eden Daştan’a ziyaret’e İlçe jandarma komutanı Binbaşı İlker Kar, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner, Kağızman Devlet Hastanesi Başhekimi Ekrem Efe, Kağızman Devlet Hastanesi Müdürü Fesih Altay, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Bahri Aydın , SYDV Müdürü Rıfat Toper ve diğer kurum amirleri de eşlik etti.