Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, şehit ve gazi ile depremzede aileleriyle iftar yemeğinde buluştu.

Kağızman Kaymakamlığı’nca düzenlenen iftar yemeğinde Kaymakam Okan Daştan, şehit ve gazi ile depremzede ailelerini masalarında ziyarete ederek bir süre sohbet etti.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve okunan duaların ardından iftar yemeğine geçildi. Sıcak ortamda geçen yemekte konuşan Kaymakam Okan Daştan, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Düzenlenen iftar yemeğine Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Melih Aaksoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Kar, kurum amirleri, şehit ve gazi aileleri ile Kağızman’da misafir olan depremzede aileleri katıldı.