Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Polis Merkezi’nde bir takım incelemelerde bulundu.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Polis Merkezi’nde bir takım incelemelerde bulundu.

Kars’ın Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan, yaptığı ziyaretler çerçevesinde İlçe Polis Merkezi’ne geldi. Burada bir süre polis merkezi amiri ile sohbet eden Daştan, daha polis merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Polis Merkezi’ndeki çalışmalarla ilgili bilgiler alan Daştan, daha sonra bir süre polislerle sohbet etti.

Kaymakam Okan Daştan, yaptığı incelemelerin ardın ardından görevli personellere işlerinde kolaylık dileyerek merkezden ayrıldı.