Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, köy ziyaretlerine devam ediyor. Daştan, köy ziyaretlerinde gazi ve şehit ailelerini de evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, köy ziyaretlerine devam ediyor. Daştan, köy ziyaretlerinde gazi ve şehit ailelerini de evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kars’ın Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan, sık sık gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine Yukarı Karagüney, Aşağı Karagüney, Karakale ve Donandı köyleriyle devam etti.

Köylerin genel durumu hakkında muhtarlardan bilgi alan Kaymakam Daştan, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Dile getirilen hususların çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Daştan, ziyaret ettiği köyde Gazi Hasan Karataş’ın ailesini hanelerinde ziyaret ederek onların hal ve hatırlarını sordu. Daştan, Şehit Süleyman Parlak’ın ailesini ziyaret etti. Şehidin anne ve babası ile sohbet eden Daştan, “Kapımız her zaman şehit ve gazi yakınlarına sonuna kadar açık, herhangi bir sıkıntı ve sorununuz olduğunda bizlere iletin. Devletimiz şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanındadır” dedi.

Kaymakam Daştan, köy ziyaretlerinin ardından ilçe merkezine döndü. Kaymakam Daştan’ın köy ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi.