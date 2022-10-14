Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, köy köy dolaşıyor. Gittiği köylerde öğrencilerle bir araya geliyor.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, köy köy dolaşıyor. Gittiği köylerde öğrencilerle bir araya geliyor.

Kars’ım Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Rıfat Toper ve İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yıldız ile birlikte Akçay, Dut ve Tomruktaş köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Daştan, ilgili köy muhtarlarından ulaşım ve alt yapı yatırımlarıyla ilgili bilgi aldı. Köylerinin sorun ve sıkıntılarının çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

Bir süre köylerde incelemelerde bulunan Daştan, daha sonra köy okullarına geçti. Burada öğrencilerle sohbet eden Daştan, köy okullarından ayrılarak ilçe merkezine döndü.

Kaymakam Okan Daştan’ın köy ziyaretlerinin süreceği öğrenildi.