Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, depremzedeleri kaldıkları yurtta ziyaret etti.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, depremzedeleri kaldıkları yurtta ziyaret etti.

Kars’ın Kağızman ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)’da misafir edilen Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden gelen depremzede aileyi ziyaret eden Kaymakam Okan Daştan, bir süre aile ile sohbet etti.

Aileye geçmiş olsun dilekleri ileten Daştan, ailenin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili birim amirlerine talimat verdi. Daştan, daha sonra yurttan ayrıldı.