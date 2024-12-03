Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla okullarda düzenlenen etkinliklere Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da katıldı.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu ve 4 Eylül İlkokulu’nun 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programalara katılan Kaymakam Halil Dalak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak okullardaki engelli öğrencilerle sohbet etti. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Engelsiz bir dünya herkesin ortak hayali olmalı. Bugün ve her gün engelli bireylerin yanında durarak, onların haklarını savunalım." dedi.