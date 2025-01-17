Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2024-2025 Eğitim öğretim yılının birinci dönemin bitmesi nedeniyle Sarıgöl Sermin-Hüseyin Tüfekçi Anaokulu, Sarıgöl 4 Eylül ilkokulu ve Şehit Esin Akay Ortaokulu’nda törenler düzenlendi. Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da okullardaki törenlere katılarak öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu.

Üç okulda düzenlenen karne törenlerinde çocukların birinci dönem karne heyecanına ortak olan Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, "Bizlerde sizler gibi bu sıralardan geçtik. Okul hayatı unutulmaz güzel hatıralarla dolu olur. Okullarda güzel bilgiler öğreniyorsunuz. Öğrenmenin yaşı yoktur. Ömür boyu insan öğrenmek için çalışır. Her zaman bol bol kitap okuyun. Birinci dönemi bitirdik hayırlı uğurlu olsun. İyice dinlenin ve ikinci döneme daha güzel hazırlanın.” dedi.

Sarıgöl’de 42 okulda 5 bin 200 öğrenci karne aldı

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ise karne töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2024-2025 Eğitim ve öğretim yılının birinci dönemini başarı ile tamamladık. İkinci dönem 3 Şubat günü başlayacak. İlçemizdeki 42 okulda 5 bin 200 öğrencimiz eğitim ve öğretim görmektedir. Birinci dönemi tamamladık. Karne tatili öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun.”

Karne törenlerinde Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak temsili olarak bazı öğrencilerin karnelerini vererek başarılar diledi.