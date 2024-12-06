Manisa’nın Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ile birlikte okulları ziyaret etti.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ile birlikte eğitim kalitesini yerinde görmek ve okul yönetimlerinin ihtiyaçlarını değerlendirmek amacıyla Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi ve Dört Eylül İlkokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Dalak, ziyaret sırasında, her iki okulun idarecileri ve öğretmenleriyle bir araya gelerek, okulda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Dalak, öğrencilerin eğitim-öğretim şartlarını gözlemleyerek, eğitimdeki başarıyı artırmak için yapılabilecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da, "Ziyaret, ilçedeki eğitim hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir." dedi.