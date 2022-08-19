3 yıldır Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamlığı görevinde bulunan Coşgun, Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yozgat’ın Yerköy İlçe Kaymakamlığına atandı. Çaycuma ilçesine veda ziyaretlerine başlayan Kaymakam Coşgun ilk olarak Muhtarlar Derneği’ne gitti. Muhtarlar ziyareti için Kaymakama teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

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