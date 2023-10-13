Hakkâri’nin Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit farklı noktalarda devam eden okul inşaatlarını inceledi.

Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ve Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Aksu köyünde yapımı devam eden okul inşaatında incelemelerde bulundu. 26 milyon 320 bin TL maliyetli 12 sınıflı okulu yerinde inceleyen Kaymakam Çimşit, yetkili firmadan bilgi aldı.

Kaymakam Çimşit, Yüksekova’nın son yollarda büyük bir şekilde eğitimde başarılar elde ettiğini belirterek, “Gelecekte Yüksekova en başarılı iller arasına girmeyi başaracak. Sadece eğitim değil, Yüksekova sporda da yine bölgede en iyi derecelerde. Onun için en yeni ve en iyi çalışmaları onlara sunacağız” dedi.