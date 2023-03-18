Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 108. Yıl dönümü Günü” nedeniyle, ilçe merkezi ve bağlı köylerde ikamet eden şehit ailelerini ve yakınlarını evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Hasan Çiçek’e Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Istık, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Müftüsü İsmail Çınar, Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdür Vekili Halil İbrahim Altay ve ilgili muhtarlar eşlik etti.

Şehit yakınları tarafından samimi ve sıcak bir şekilde karşılanan Kaymakam Hasan Çiçek yaptığı açıklamada, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimize sonsuz minnet borçluyuz. Aziz vatanımızın toprakları, şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz aziz milletimize ve devletimize en kutsal emanetlerdir. Devletimizin bütün imkanları hizmetinizdedir. Bizler her zaman sizlerin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Ziyaret bitiminde şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Kaymakam Çiçek, şehit aileleri ve yakınlarına sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu.

Şehit aileleri ve yakınları Kaymakam Hasan Çiçek ve beraberindeki ilçe protokolüne ziyaretlerinden duydukları memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.