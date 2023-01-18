Emet ilçesi Ashaboğlu Ortaokulunda düzenlenen kitap okuma etkinliğine katılan Kaymakam Hasan Çiçek, öğrencilere kitap okumanın, okuduğunu anlamanın öğrenmenin en iyi yolu olduğunu söyledi.

Emet ilçesi Ashaboğlu Ortaokulunda düzenlenen kitap okuma etkinliğine katılan Kaymakam Hasan Çiçek, öğrencilere kitap okumanın, okuduğunu anlamanın öğrenmenin en iyi yolu olduğunu söyledi.

Ashaboğlu Ortaokulunda düzenlenen okuma etkinliği programına Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan, Okul Müdürü Mustafa Tanrıver okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kitap okuma etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Çiçek ve beraberindekiler öğrenciler ile birlikte kısa süreli kitap okudular. Okuma etkinliğinden sonra öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Hasan Çiçek, öğrencilere kitap okumanın, okuduğunu anlamanın, öğrenmenin en iyi yolu olduğundan bahsetti.

Kaymakam Çiçek daha sonra engelli sınıfını, İngilizce ve Robotik kodlama atölyesini de ziyaret etti. Okul Müdürü ve öğretmenlerden okulda yapılan bütün çalışmalar ve öğrencilerin genel durumu hakkında bilgiler aldı. Öğrenciler ile birlikte ders işleyen Kaymakam Çiçek, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Bizim bütün amacımız sizleri okumaya teşvik ederek okuma kültürünüzü geliştirmek, bilgilerinizi arttırmak ve belirlediğiniz hedeflere en doğru şekilde ilerlemenizi sağlamaktır. Sizlere sürekli kitap okumayı öneriyor, derslerinizde, sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.