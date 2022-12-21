Gazi Emet İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kaymakam Hasan Çiçek, bütün öğrencilerin, çocukların ve gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için eğitime büyük önem verdiklerini ifade etti.

Gazi Emet İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kaymakam Hasan Çiçek, bütün öğrencilerin, çocukların ve gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için eğitime büyük önem verdiklerini ifade etti.

Okul ziyaretlerine devam eden Kaymakam Hasan Çiçek Gazi Emet İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Kaymakam Hasan Çiçek’e İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Nuri Ceyhan, Gazi Emet İlkokulu l Müdürü İsmail Tavacı, okul idarecileri ve öğretmenler eşlik etti.

Öğrencilerle tek tek ilgilenip dersleri ve çalışmaları hakkında Okul Müdürü ve öğretmenlerden bilgiler alan Kaymakam Çiçek, öğrencilere derslerinde ve çalışmalarında başarılar diledi.

Okul öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Hasan Çiçek, Okul Müdürü İsmail Tavacı ve öğretmenlerden öğrencilerin ve okulun genel durumu hakkında bilgiler alıp karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulundu. Kaymakam Hasan Çiçek burada yaptığı konuşmasında, “Bütün öğrencilerimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için eğitime büyük önem veriyoruz. Emet Kaymakamlığı olarak okullarla ve eğitimle ilgili her türlü desteği vermeye hazırız. Öğrencilerimiz verilen bütün imkanları en iyi şekilde değerlendirerek geleceğe en güzel şekilde hazırlanmalıdırlar” ifadelerini kullandı.