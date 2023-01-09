Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yarış ve Örencik köy okullarını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kaymakam Hasan Çiçek, Kaymakamlık olarak bütün okullara eğitimle ilgili her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yarış ve Örencik köy okullarını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kaymakam Hasan Çiçek, Kaymakamlık olarak bütün okullara eğitimle ilgili her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Okul ziyaretlerine devam eden Kaymakam Hasan Çiçek, ilçeye bağlı Yarış ve Örencik köy okullarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret ve inceleme sırasında Kaymakam Hasan Çiçek’e İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Özel İdare Müdürü Adem Tuncel, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Metin Koç eşlik etti.

İlk ziyaretini Yarış köyüne yapan Kaymakam Hasan Çiçek köyde yeni yapılan halı sahayı yerinde inceledi. Köy Muhtarı Sami Yüksel’den köyün genel durumu ve köyde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Yarış Köyü İlkokulunu ziyaret eden Kaymakam Hasan Çiçek, burada okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya geldi. Okulda yürütülen faaliyetler ve okulun genel durumu hakkında okul idarecilerinden bilgiler alan Kaymakam Çiçek, karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra sınıfları ziyaret eden Çiçek, öğrencilerin bulunduğu sıraları dolaşarak öğrenciler ile kısa süreli sohbet edip hediyeler verdi.

Bir sonraki ziyaretini Örencik Köyü Orta Okuluna yapan Kaymakam Hasan Çiçek, burada okul idarecileri ve öğretmenler tarafından karşılandı. Okul Öğretmenler odasında okulun genel durumu, okulda yapılan çalışmalar ve öğrencilerin genel durumu ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yapan Kaymakam Hasan Çiçek, okul idarecileri ile birlikte karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulundu, okulun ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Değerlendirme toplantısından sonra sınıfları ziyaret eden Kaymakam Çiçek, öğrencilerin bulunduğu sıraları dolaşarak öğrenciler ile sohbet edip derslerinde ve çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakam Hasan Çiçek okul ziyaretlerinden sonra yaptığı açıklamada, “Bütün öğrencilerimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için eğitime büyük önem veriyoruz. Emet Kaymakamlığı olarak bütün okullarımıza eğitimle ilgili her türlü desteği vermeye hazırız. Öğrencilerimiz verilen bütün imkanları en iyi şekilde değerlendirerek geleceğe en güzel şekilde hazırlanmalıdırlar” ifadelerini kullandı.

Okul ziyaretlerinden sonra Örencik köyünde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Hasan Çiçek, köy muhtarı Ahmet Açar’ dan köyde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyaretlerine Örencik Karakolunu ve Örencik Aile Hekimliğini de ziyaret ederek devam eden Kaymakam Çiçek, genel durum hakkında yetkililerden bilgiler aldı.