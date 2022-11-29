Emet Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2022 yılı Kasım ayı olağan genel kurul toplantısında konuşan Kaymakam Hasan Çiçek, amaçlarının köylere ve vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu belirtti.

Emet Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2022 yılı Kasım ayı olağan genel kurul toplantısında konuşan Kaymakam Hasan Çiçek, amaçlarının köylere ve vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu belirtti.

Emet Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2022 yılı Kasım ayı olağan genel kurul toplantısı Birlik Başkanı İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Birlik Başkanı Kaymakam Hasan Çiçek, İl Genel Meclisi Üyeleri Halil Mallı, İsmail Elmacı, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Adem Tuncel, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Metin Koç ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıya saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlandı. Öğretmen Evi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Hasan Çiçek, “ 2022 yılı KÖYDES Programı çerçevesinde ayrılan ödeneklerle çalışmalarımız tamamlanmıştır. Bu vesileyle başta Kütahya Valiliğimiz olmak üzere, Kütahya Milletvekillerimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimize, İl Genel Meclis Üyelerimize, Muhtarlarımıza, hizmet ve desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlar ile emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Çiçek’in, 2022 yılı KÖYDES programı çerçevesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilçede yapılan yatırımlar ve KÖYDES faaliyetleri hakkında bilgiler vermesinin ardından 2022 yılı tahmini bütçesi ve köylerde yapılan yatırımlar görüşülerek oy birliği ile kabul edildi ve toplantıya 2023 yılı yatırım planı ve çalışma programının okunup onaylanması ile devam edildi.

Yapılan oylama sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Hasan Çiçek, “Köylerimizi sık sık ziyaret etmekteyiz. Böylelikle başta muhtarlarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın sorunlarını, ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinliyor, eksiklikleri yerinde tespit etme fırsatını buluyoruz. Emet Kaymakamlığı olarak amacımız, köylere ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir. Toplantımızın ve Birlik Encümen Üyeliği seçiminin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Dilek ve temennilerin, ihtiyaç ve taleplerin dinlenmesinin ardından Samrık Köyü Muhtarı Cavit Öztürk ve Konuş Köyü Muhtarı Ali Osman Erdoğan Birlik Encümen Üyeliklerine seçildi.