Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Reşadiye Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Kaymakam Çengel Reşadiye köyünü ziyaret etti. Köyde yürütülen çalışmalar hakkında muhtardan bilgi alan çengel namaz çıkışı köy sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlar ile bir süre sohbet ettikten sonra öneri ve taleplerini dinleyerek kendisine sorulan soruları cevapladı ve taleplerin imkânlar dâhilinde gerçekleşeceğini belirtti. Çengel ziyaretinde köyde bulunan fırıncıya girip ekmek pişirmesine yardım ederek ziyareti sonlandırdı.