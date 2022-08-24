Düzenlenen yemeğe, Lapseki Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Koç, Çardak belediye Başkanı Metin Semerci, Umurbey Belediye Başkanı Dr. Erdal Doğan, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Ak Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, CHP İlçe Başkanı Yaşar Şaban Genç, İYİ Parti İlçe Başkanı Yakup Uzun, daire müdürleri ile dernek ve oda başkanları katıldı.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kaymakamlığı’na ataması yapılan Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya’ya veda yemeği düzenlendi.

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