Manyas Kaymakamı Koray Çelik, 2022 yılı değerlendirme toplantısında muhtarlar ile kurum amirlerini buluşturdu.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, 2022 yılı değerlendirme toplantısında muhtarlar ile kurum amirlerini buluşturdu.

Manyas Müftülük toplantı salonunda Kaymakam Koray Çelik ve Belediye Başkanı Tancan Barçin’in birlikte katıldıkları toplantıya ilçede ki kurum amirleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve muhtarlar katıldılar. Kurum amirleri kurumlarının geçen yılki çalışmalarını rakamlarla sunarlarken, muhtarların da kurum ile ilgili sorularını cevapladılar. Kaymakam Koray Çelik yaptığı konuşma da 2023 yılının seçim dönemi olduğunu belirterek, muhtarların ve kurum amirlerinin vatandaşlara hizmet noktasında eşit davranmalarını isterken, kadına şiddet konusunda mahallelerinde ki kadınların telefonlarına “KADES” uygulamasını yüklemelerini sağlamalarını istedi. Mahalle muhtarlarının mahallelerinde şiddete maruz kalan kadınları kendilerine bildirmelerini istedi. Kömür kokusu ve başıboş sokak hayvanlarının da ilçenin en büyük sıkıntılarından olduğunu söyleyen Kaymakam Koray Çelik, “ İlçemizde kişilere karşı işlenen suçlar da geçen yıla göre yüzde 20 oranında azalma olurken, hırsızlık olaylarında bir artış olduğu gözlenmektedir. Doğalgaz çalışmalarına inşallah Mayıs ayında başlanacak, sokak hayvanları için ise ilçe merkezinin belirli noktalarına yem konulması gündeme getirilebilir. Sorunlarımızı el birliği ile çözeceğimize inanıyorum. 2023 yılının güzel geçmesini ve hizmet yılı olmasını umuyorum” dedi.