Bitlis’in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu tarafından müftülük personeline başarı belgesi verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen organizasyonda "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla Türkiye’nin 81 ilinde ve yurtdışında kardeşlerinin yanında olma gayretiyle çalışan müftülük personeline, Kaymakam Ramazan Cankaloğlu tarafından başarı belgesi verildi. Cankaloğlu, "Müftülük personellerimizin motivasyonunu artırmak ve kendilerine yüklenen misyonun gereği olarak vatandaşlarımıza karşı dini vecibelerini yerine getirmenin yanında devletimizin ve Diyanet İşleri Başkanlığının sunduğu hizmetleri yerine getirmek için gönüllü ve samimi gayretlerinden dolayı müftülük personellerimizi başarı belgesi ile ödüllendirerek, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.