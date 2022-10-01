Alıcık, Susuz ve Balkaya Mahallelerinde bulunan ilkokulları ziyaret eden Kaymakam Çalışır, “Okullarımıza her türlü desteği vereceğiz dedi.^

2022-2023 eğitim-öğretim yılında faaliyet gösteren Köy okullarını ziyaret eden Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır okullardaki sorunları dinledi, öğrencilerle sohbet etti.

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